Unbekannte stehlen große Karnevalsbanner

Vier große Banner der Karnevalsgesellschaft Burggeister wurden gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind die Tafeln rund um Ottenstein verschwunden. Carsten Berthues ärgert sich riesig darüber. Der Präsident der KG Burggeister hofft dennoch, dass die Tafeln noch einmal auftauchen. Für ihn steht fest, dass es sich um eine lange vorbereitete Aktion handeln muss. Aus zwei Gründen. Einerseits seien die Standorte der Banner mehrere Kilometer voneinander entfernt gewesen: an der Kreuzung in Barle, dem Kreisverkehr Richtung Wessum, der Reithalle Vreden und bei Haveloh in Alstätte. Andererseits waren die Banner alles andere als handlich: 3,4 mal 1,8 Meter, schätzt der Präsident im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die klemmt man sich ja nicht so einfach unter den Arm“, sagt er. Auch alleine könne die ja wohl kaum jemand wegtragen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert