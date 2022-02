Unbekannter prügelt auf 15-Jährigen ein

Ahaus

Auf einen 15 Jahre alten Schüler eingeschlagen und eingetreten hat ein unbekannter Täter am Mittwochmittag in Ahaus. Der Jugendliche lief gegen 13.30 Uhr auf dem Gehweg der Straße Hovesaat in Richtung Bahnhofstraße, um an einer Querungshilfe die Straßenseite in Richtung Forckenbeckstraße zu wechseln.