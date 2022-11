Vandalismus in Wessum

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Wessen gewütet. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Wessum gewütet: Sie haben bepflanzte Blumenkübel vor dem Ehrenmal am Kirchplatz umgeworfen und mit dickem Filzstift die Balken der gerade erst eröffneten Schirmschoppe an der Martinistraße beschmiert.

Irgendwann zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, müssen der oder die Unbekannten am Werk gewesen sein. Ortsvorsteherin Beatrix Wantia ärgert sich maßlos über die Taten: „Vor allem, weil die Schirmschoppe und der ganze Platz mit so viel ehrenamtlichem Engagement hergerichtet wurden“, sagt sie.

Holzbalken

Die Spuren am Kirchplatz waren noch am Sonntag – zum Totengedenken am Volkstrauertag – weitgehend beseitigt. Bei dem beschmierten Fachwerk an der Schirmschoppe scheint das schon deutlich komplizierter zu sein: Die Farbe der Filzstifte ist tief in die Holzbalken hineingezogen.

„Fachleute haben gesagt, dass da nur Abschleifen hilft“, sagt Beatrix Wantia und blickt skeptisch auf die Holzbalken, die absichtlich ungeschliffen und unlackiert gehalten sind. „Durch die sinnlosen Schmierereien ist ja auch finanziell ein deutlicher Schaden entstanden“, ergänzt sie.

Ganz abgesehen davon sei das ja auch keine dauerhafte Lösung: „Man kann die Balken ja nicht ständig abschleifen“, sagt sie.

Fachwerk

Eindringlich appelliert sie an mögliche Zeugen, ihre Beobachtungen zu melden. „Man kann nur auf den Mut der Menschen hoffen, die vielleicht etwas gesehen haben“, fügt sie hinzu. Sie wisse allerdings, dass viele Anlieger schon auf den Dorfplatz und die Schirmschoppe achten würden. „Wir Wessumer freuen uns ja darüber, was wir hier haben“, betont sie.

Ein Riegel sei den Unbekannten wohl nur schwer vorzuschieben: „Wir können ja nicht den ganzen Ort ausleuchten und überall Kameras anbringen“, sagt sie. Und selbst wenn: Was so eine Aktion am Ende bringe sei ja auch völlig offen.

Kripo

Ebenfalls an der Martinistraße sollen Unbekannte im selben Zeitraum auch noch einen Altkleidercontainer aufgebrochen haben. Sie hätten wohl versucht, die gesammelten Altkleider in Brand zu stecken. „Als ich da am Samstagmorgen vorbeigefahren bin, war alles mit Löschschaum bedeckt“, sagt Beatrix Wantia.

Auch die Ermittler im Kriminalkommissariat Ahaus suchen nach Hinweisen. Mögliche Zeugen sollen sich unter Tel. (02561) 9260 melden.