Vereine verlieren 20 Prozent Jugendliche

20 Prozent weniger Jugendliche als vor zehn Jahren sind in den Ahauser Sportvereinen organisiert. Die Stadt ist alarmiert und will sogar Sportstätten überprüfen. Über 20 Prozent Jugendliche sind den Sportvereinen in Stadt und Ortsteilen in den vergangenen zehn Jahren weggebrochen. Ein Rückgang von 1612 Mitgliedern – nur im Jugendbereich. Diese Zahlen hat die Verwaltung jüngst der Politik vorgestellt.