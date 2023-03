Trinkgut-Leiter wird auf die Schippe genommen

Niko Jammers sollte als Trinkgut-Filialleiter nur mal eine Woche lang in der Filiale in Ahaus arbeiten. Doch schon an dem ersten Arbeitstag ging einfach alles schief.

Niko Jammers, Trinkgut-Filialleiter aus Bergheim, sollte nur mal eine Woche lang in der Filiale in Ahaus arbeiten. Doch schon an dem ersten Arbeitstag in Ahaus ging einfach alles schief. Gegen Mittag erfuhr er, dass das kein Zufall war. Denn das Team von „Verstehen Sie Spaß?“ hatte ihn mit der Unterstützung von einigen seiner Kollegen auf die Schippe genommen.