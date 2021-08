Veto aus Heek wird ignoriert

Ahaus plant weiter an der Erweiterung der Irena-Sendler-Gesamtschule

Ahaus

Nie wieder sollen Schülerinnen und Schüler in Ahaus per Losverfahren von einer weiterführenden Schule abgelehnt werden. Deswegen stößt die lokale Politik unmittelbar nach der Sommerpause die Erweiterung der Irena-Sendler-Gesamtschule an. Die Schule soll von sechs auf sieben Züge vergrößert werden.

Von Stephan Rape