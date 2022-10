Viele Hilferufe: Immer mehr Familien und Senioren in finanzieller Not

Steigende Preise bringen schon jetzt viele Menschen in finanzielle Not: Der Ahauser Verein „Familie in Not“ meldet aktuell enorm viele Anfragen. Es geht darum, kurzfristige Hilfe zu gewähren.

Verein Familie in Not

Margret Keck-Brüning ist ehrenamtlich für den Verein „Familie in Not“ im Einsatz. Sie erreichen aktuell täglich Anrufe von Menschen, die sich vor dem Hintergrund steigender Preise in einer finanziellen Notlage befinden.

Familie in Not Ahaus hilft Menschen aus der Stadt Ahaus einmalig und kurzfristig bei finanziellen Notlagen. „Und davon gibt es immer mehr“, sagt Margret Keck-Brüning, die Ansprechpartnerin des ehrenamtlich geführten Vereins. „Immer mehr Menschen stoßen schon jetzt an ihre finanziellen Grenzen und wenden sich an uns, um eine finanzielle Spende zu bekommen.“