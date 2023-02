Volle Straßen beim Umzug

Nieselregen und kalter Wind: Echte Karnevalisten kann das nicht abschrecken. Und so waren die Straßen in Wüllen zum Rosenmontagszug gut gefüllt.

Dass der Himmel dann doch noch ein bisschen Nieselregen auf die versammelten Karnevalisten in Klein-Köln niedergehen ließ, tat der Stimmung keinen Abbruch. Bereits gegen 13.30 Uhr hatten sich die Straßenränder schon gut mit bunt gekleideten Närrinnen und Narren gefüllt. Von jung bis alt, von Pirat bis Harry Potter war alles vertreten. Geduldig warteten sie auf den Zug, der sich um 13.45 in Bewegung setzen sollte. Mit dabei – wie in jedem Jahr – auch der Stammtisch „Knäppes“. Die Frauen und Männer kommen aus der Bauerschaft und wollen in den nächsten Jahren vom Straßenrand in den Zug wechseln und zusammen mit der Nachbarschaft selbst einen Wagen gestalten.