Von Zug erfasst und schwer verletzt

Auf der Bahnstrecke Enschede-Dortmund ist am Montagabend (10.10.) in Ahaus eine Person bei einem Unfall schwer verletzt worden. Diese war von einem Zug der Linie RB51 erfasst worden.

Einsatz- und Rettungskräfte sind am Montagabend gegen 19.40 Uhr zu einem Unfall an der Bahnstrecke in Ahaus ausgerückt. Eine Person hatte in Höhe der Straße Fürstenkämpe das Gleisbett betreten. Nach Angaben der Polizei habe diese noch versucht, im letzten Moment dieses wieder zu verlassen.