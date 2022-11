Vorgaben nicht zu erfüllen – Städtische Internetseite muss dringend überholt werden

Thomas Spieker, Chief Digital Officer, ärgert sich selbst darüber, dass nicht schon mehr Vorgänge mit der Stadt digital möglich sind. Doch auch in der Digitalstadt Ahaus hapert es noch an mehreren Ecken: Nicht nur an der Internetseite der Stadt sondern auch an Gesetzgebung auf Bundesebene.

Eigentlich soll in Ahaus schon Ende des Jahres jeder Verwaltungsakt online möglich sein. Ein Gang ins Rathaus wäre damit eigentlich überflüssig. Doch wie alle anderen Kommunen in Deutschland hinkt die Stadt den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes weit hinterher. Erst 30 Prozent der Prozesse sind überhaupt digitalisiert – also ohne Formulare aus Papier und Stempel – möglich. Dazu kommen Probleme mit der aktuellen Internetseite. Die wurde zwar zuletzt 2015 von Grund auf neu aufgebaut, seither aber in ihrem Kern kaum aktualisiert. Es hapert gleich an mehreren Stellen: Sie lässt sich auf unterschiedlichen Geräten mit unterschiedlich großen Bildschirmen nur schlecht anzeigen (Stichwort Responsivität). Sie ist kaum barrierefrei – sowohl was leichte Sprache als auch was Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung angeht. Zusätzlich lassen sich neue Funktionen aktuell nur mit Mühe einbinden. „Und da reden wir noch nicht über Dinge wie Kommunikation, Transaktionen und Bezahlvorgänge oder die Anbindung weiterer Portale“, hatte Thomas Spieker, Chief Digital Officer der Stadt Ahaus, im jüngsten Ausschuss für Digitalisierung erklärt. Auf dem Schreibtisch des „Chefdigitalisierers“ im Rathaus laufen alle Fäden zusammen. Den Plan, die Internetseiten nach ihrem letzten grundlegenden Neustart 2015 aktuell zu überarbeiten, ist nicht neu. Doch jetzt gibt es einen ersten groben Fahrplan. Einerseits soll erst einmal geprüft werden, welche Funktionen die neue Seite überhaupt benötigt. Andererseits soll eine klarere Trennung zwischen den Inhalten für die touristische Vermarktung und das reine Verwaltungsgeschäft geschaffen werden. Zwei unterschiedliche Internetadressen gibt es ja schon: Einerseits www.ahaus.app für alle Inhalte rund um Veranstaltungen, Tourismus und Marketing, andererseits www.stadt-ahaus.de für die Kernaufgaben des Rathauses.