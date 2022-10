Down-Syndrom: Ayla-Marie Harpering (17) steht für Vox-Doku vor der Kamera

Ayla-Marie Harpering (17) kommt am Montag ins Fernsehen: Die Ahauserin hat an der Doku „Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer“ teilgenommen. Darin haben 13 Menschen mit Down-Syndrom vor der Kamera gestanden.

Ayla-Marie Harpering kommt ins Fernsehen. Die 17-jährige Ahauserin hat drei Monate für eine neue Doku-Reihe des Senders Vox vor der Kamera gestanden. So weit, so unspektakulär. Und doch ist ihr Auftritt etwas Besonderes: Die Doku-Reihe heißt „Zum Schwarzwälder Hirsch – Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer“. Die 17-Jährige ist eine von 13 Hauptdarstellern, die alle mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen sind. Sie will weder von Krankheit noch von Behinderung sprechen. „Ich hab eben ein Chromosom mehr, na und?!“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion und lacht fröhlich.