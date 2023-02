Wachstum ja, aber nur organisch

Okulen in Ottenstein

Ottenstein

Was Ende der 1970er Jahre mit Skibelägen begann, hat sich längst zu einem breit gefächerten Fertigungs-Portfolio erweitert. Das schlägt sich bei Okulen auch im Personalstamm nieder: 225 Mitarbeiter stehen in dem Unternehmen in Lohn und Brot. Auch Ausbildung wird intensiv betrieben. Dennoch ist auch bei Okulen Fachkräftemangel ein drängendes Thema.

Von Stephan Rape