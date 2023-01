War blutige Theken-Verletzung ein Schubser oder Körperverletzung?

War es nur ein „Schubser“ oder gezielte Körperverletzung? Zwei letzte Zeugen sollten in einer Streitigkeit an der Theke von Karpaten für Klarheit sorgen.

Zwei Geschichten hatte die Richterin im Ahauser Amtsgericht bereits zum 17. April vergangenen Jahres gehört. In beiden kommt es zwischen dem 25-jährigen Vredener und einem 27-jährigen Bielefelder an einer Theke des Zeltfestivals Karpaten in Ahaus zum Streit. Dann gehen die Schilderungen auseinander.