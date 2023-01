War es häusliche Gewalt?

Schläge und Tritte soll es gehagelt haben. Haarbüschel wurden der Frau ausgerissen - so steht es im Einsatzprotokoll der Polizei. Doch vor Gericht beschreibt das mutmaßliche Opfer die Beziehung als „friedliche“, kann sich an die Vorkommnisse nicht erinnern. Ein Urteil hat die Richterin trotzdem gefällt.

An insgesamt fünf Tagen in den letzten zwei Jahren soll ein 34-jähriger Ahauser seine Freundin in ihrer Wohnung in Ahaus körperlich verletzt haben. Neben Schlägen und Tritte soll er ihr außerdem ein Haarbüschel ausgerissen haben und sie mit einem Aschenbecher angegangen sein – so steht es zumindest in den Einsatzprotokollen der Polizei. Die Adresse ist den Beamten bereits bekannt, schon vor dem Strafantrag sei es dort zu Auseinandersetzungen gekommen.