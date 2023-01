Was passiert bei ABC-Schuhe?

Krachend landen am Dienstagmittag alte Metallregale in den beiden großen Müllcontainern am Oldenkottplatz. Seit mehreren Wochen sind die Schaufenster der Filiale von ABC-Schuhe gelb-rot abgeklebt. Große Schilder hatten auf den Ausverkauf hingewiesen. Wegen des anstehenden Umbaus. Jetzt ist die Filiale beinahe besenrein. In den nächsten Wochen haben dort die Handwerker das Kommando.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert