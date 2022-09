Wasserspender und ganz viel Grün

Was fehlt in der Ahauser Fußgängerzone, wo könnte etwas optimiert werden? Derzeit können Bürger der Stadt ihre Wünsche und Ideen dazu loswerden. Die Teilnahme ist noch bis Sonntag möglich.

Was wünschen sich die Ahauser für die Fußgängerzone in ihrer Stadt? „Ein kleiner Spielplatz für Kinder wäre schön“, sagt Alena Vladut, die am Donnerstagnachmittag dort mit ihrer Tochter unterwegs ist. „Oder ein Ort, wo man Sport machen kann.“ Sie zog vor zehn Jahren aus Rumänien nach Ahaus und hat mit ihrer Tochter schon alle Spielplätze ausgetestet.