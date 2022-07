Das erste Weinfest lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher nicht nur aus Ahaus zum Volksbank-City-Beach vor dem Rathaus. Am Tag bevölkerten ganze Familien mit ihren Kindern den Sandplatz, abends saßen dort die Erwachsenen bequem in Liegestühlen, lauschten der Musik, unterhielten sich und probierten die Weine von verschiedenen Weinständen. Die Mitarbeiter des Ahaus Marketing & Touristik GmbH (AMT) als Veranstalter freuten sich über die Resonanz. „Es ist hier fast wie im Urlaub“, so die vielgehörte Meinung unter den Weinfestbesuchern.