Wie lange bleibt der Atommüll?

Ahaus

In der Suche nach einem Endlager für Atommüll ist erst zwischen 2046 und 2068 mit der Festlegung auf einen Standort zu rechnen. Die Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“ fürchtet, dass strahlender Abfall aus der Atomenergienutzung noch bis ins kommende Jahrhundert in Ahaus gelagert werden wird. Sie fordert neue Konzepte für die Lagerung und zieht selbst eines aus der Schublade.

Von Nils Dietrich