Feuerwehr Alstätte leistet in Zukunft Amtshilfe auf Vredener Gebiet

Ahaus

In der letzten Ratssitzung des Jahres hat die Ahauser Stadtverwaltung den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr eingebracht. Bürgermeisterin Voß gab in ihrer Haushaltsrede einen Überblick über die Finanzsituation der Stadt und bedankte sich bei allen, die bei der Erstellung des Haushalts mitgearbeitet haben. Diese Aufgabe gehöre „zur Königsdisziplin“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.