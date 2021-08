Zwei Jubiläen bei den Stadtwerken

Andreas Stransky und Elfriede Gerwing blicken zusammen auf 60 Jahre bei den Stadtwerken Ahaus zurück. Deren Geschäftsführer, Karl-Heinz Siekhaus, freut sich über so treue Mitarbeiter.

Andreas Stransky und Elfriede Gerwing haben ihre Dienstjubiläen bei den Stadtwerken Ahaus gefeiert. Geschäftsführer Karl-Heinz Siekhaus beglückwünschte Andreas Stransky zu 25 Jahren und Elfriede Gerwing zu 35 Jahren bei den Stadtwerken.

Die beiden Jubilare sind Teil des Teams Planung und Dokumentation. Siekhaus freut sich über die langjährige Treue seiner Mitarbeiter: „Dass wir Jubiläen wie diese feiern können, macht uns als Arbeitgeber sehr stolz und wir sind sehr glücklich darüber, Mitarbeiter zu haben, die unseren Stadtwerk schon so lange die Treue halten“, wird Siekhaus in einer Mitteilung der Stadtwerke zitiert.

Elfriede Gerwing erinnert sich an ihren Anfang, damals noch als studentische Hilfskraft, in der Abteilung Planung und Dokumentation. Die Zeichnungen wurden noch mit dem Tuschefüller und Schablone auf Transparentpapier oder Folie angefertigt, das Kataster und auch die Versorgungsleitungen mussten so gezeichnet werden. Fehler wurden mit der Rasierklinge abgetragen.

Andreas Stransky stieß 1996 zum Team dazu und unterstützte die Digitalisierungsprozesse. In der folgenden Zeit wuchs das Versorgungsgebiet der Stadtwerke weiter und die Anforderungen der Netzagentur wurden komplizierter.