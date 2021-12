Zwölfjähriger stirbt bei Unfall

Ein Kind ist am Freitag bei eine Unfall in Haaksbergen getötet worden.

Ein zwölfjähriger Junge ist am Freitagvormittag in Haaksbergen bei einem Unfall mit explosivem Material ums Leben gekommen. Ein Elfjähriger wurde nach Angaben der niederländischen Polizei schwer verletzt. Die beiden Jungen befanden sich in der Nähe von einem erwachsenen Mann, der mit Hilfe von Chemikalien und einem „Klaphamer“ (Schlaghammer) laute Knallgeräusche produzierte. Dabei wird Magnesiumpulver oder ein Pulver aus Kaliumchlorat mit anderen Chemikalien wie Phosphor auf eine Metallplatte gegeben. Auf die fällt ein schwerer Hammer, wodurch das Pulver unter lautem Knallen explodiert. Dabei ging in Haaksbergen etwas schief. Der genaue Hergang des Unfalls wird derzeit von der Polizei untersucht. Der Mann wurde festgenommen.

Die Polizei und Rettungskräfte waren um 11.30 Uhr alarmiert worden. In der Albert Cuypstraat habe sich ein Unglück mit zwei Minderjährigen ereignet. Es stellte sich heraus, dass die beiden Kinder schwer verletzt waren. Der Zwölfjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Auch der Elfjährige wurde ins Krankenhaus gebracht.