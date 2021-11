Ausgebüxt: stundenlange Suche nach entlaufenem Jungbullen

Am Montagabend ist ein Jungbulle in der Bauernschaft Heek -Ahle ausgebüxt (Symbolbild).

Die Suche nach dem 400 Kilogramm schweren Bullen sei in den frühen Abendstunden losgegangen, teilte die Kreispolizei Borken am späten Montagabend mit. „Es wird vermutet, dass der Bulle sich in einem Waldstück abgelegt hat und mittlerweile schläft“, berichtete ein Polizeisprecher.

Um kurz vor Mitternacht war das Tier aber immer noch nicht gefunden worden. Auch am Dienstagmorgen fehlte noch jede Spur des Bullen, nach dem weiter gesucht wird. Das Ordnungsamt der Gemeinde Heek und das Veterinäramt des Kreises Borken sind inzwischen informiert worden und ebenfalls mit der Suche nach dem Tier befasst.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Bereich westlich der Autobahn 31 und um die Ahauser Landstraße herum besonders vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Wer das Tier erblickt, sollte sich umgehend bei der Polizei unter Rufnummer 02561/ 9264820 melden.