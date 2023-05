81-Jähriger erfasst Frau beim Rangieren – lebensgefährlich verletzt  

Beim Rangieren auf einem Parkplatz an einer Straße hat ein 81 Jahre alter Mann eine gleichaltrige Frau übersehen, die neben seinem Auto stand. Sie wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hat eine 81 Jahre alte Frau am Freitagmorgen (12. Mai) in Bocholt bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein gleichaltriger Mann aus Rhede auf einem Parkplatz an der Straße „Schanze“ rangiert und einem anderen Auto ausweichen wollen.

Unfall in Bocholt: Frau in Lebensgefahr

Dabei übersah er die neben seinem Auto stehende Frau aus Rhede und erfasste sie. Anschließend prallte sein Fahrzeug nach Angaben der Polizei gegen zwei weitere Wagen. In einem der Fahrzeuge saß eine 88-jährige Bocholterin, die sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau in ein umliegendes Krankenhaus.