Gaststätte nach Bombendrohung geräumt

In Bocholt kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Bombendrohung.

Wegen einer Bombendrohung wurde in der Nacht zum Sonntag eine Gaststätte am Europaplatz in Bocholt geräumt. Ein noch unbekannter Täter hatte in zwei Anrufen bei der Polizei eine Bombendrohung ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Borken. Die Polizei entschied sich daraufhin, das Lokal zu räumen.

In der Gaststätte hielten sich zu diesem Zeitpunkt 100 Menschen auf. Die Räumung verlief in Zusammenarbeit mit dem Personal der Gaststätte Polizeiangaben zufolge ruhig und geordnet.

Sprengstoffspürhunde im Einsatz

Die Polizei richtete eine Absperrung ein und forderte einen Sprengstoffspürhund an. Bei der Durchsuchung der Gaststätte sei kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Der Einsatz wurde gegen vier Uhr beendet. Die Polizei Borken wurde von Einsatzkräften umliegender Polizeibehörden unterstützt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise können bei der Polizei Bocholt unter 02871 2990 abgegeben werden.