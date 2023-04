Wiederaufforstung: Ministerin besucht Vorzeigeprojekt im Münsterland 

Der Wald in Deutschland leidet, Wiederaufforstung ist dringend notwendig. Ein "Vorzeigeprojekt" besuchte am Donnerstag Ministerin Silke Gorißen. Sie zeigte Wege für die Zukunft auf.

Forstministerin Silke Gorißen zu Gast in Bocholt: Sie informierte sich über Eichenwirtschaft und Wiederaufforstung im Münsterland

Erst brauste 2006 Kyrill über das Land, dann kam der Borkenkäfer, zuletzt nahm die Trockenheit in Deutschland immer mehr zu: Die Zustände durch den zunehmenden Klimawandel werden für die heimischen Wälder immer mehr zu Herausforderungen, denen die Bäume zum Teil nicht mehr aus eigener Kraft begegnen können. Also braucht es nach den Worten von NRW-Forstministerin Silke Gorißen (CDU) Aufforstung, Unterstützung und Zusammenarbeit.

Die 51-jährige Politikerin besucht das Waldgebiet des Landwirts Dr. Franz-Josef Schulze Wehninck in Bocholt-Barlo. Das Ziel? „Aufzeigen, was durch gezielte Aufforstungsprojekte entstehen kann“, sagt Silke Gorißen bei dem Ortstermin am Donnerstag.

Fünf Prozent Schadfläche im Münsterland

Dass diese Projekte notwendig seien, beweisen die nackten Zahlen: 136 000 der 935 000 Hektar Gesamtfläche Wald in NRW sind laut Ministerium „schwer geschädigt“, 95 000 Hektar müssen wiederbewaldet werden. Im Münsterland stelle sich die Situation laut Forstamtsleiter Adalbert Koch „etwas weniger schlimm“ dar: „Deutschlandweit liegt die Schadfläche bei etwa 15 Prozent, in unserer Region sind es fünf Prozent.“

Ein Grund dafür: „27 Prozent der Waldfläche im Münsterland ist mit Eichen bedeckt. Zusammen mit Kiefern machen diese Bäume die Hälfte unserer Wälder aus, sie können dem Trockenstress besser entgegen treten.“ Darüber hinaus habe die Eichenwirtschaft bis heute eine „lange regionale Tradition“ und stehe für lokale Identifikation.

Wiederaufforstung durch Fördergelder

Der NRW-Landesbetrieb Wald und Holz berät Waldbesitzer bei der Wiederaufforstung. So gelang auch die Neugestaltung der Fläche von Schulze Wehninck, der durch NRW-Fördergelder in Höhe von rund 5 000 Euro einen Teil der Kosten für die Wiederaufforstung finanzieren konnte.

Das Zusammenspiel von Waldbesitzern, den zuständigen politischen Gremien und den Verantwortlichen von Wald und Holz betont Ministerin Gorißen während des Spaziergangs durch ein Waldgebiet, das einst durch Stürme zerstört wurden. Besitzer Schulze Wehninck erinnert sich noch gut an den Tag, als der Wald nicht mehr stand: „Das war das einzige Mal, als ich meinen Vater weinen gesehen habe.“

Festes Schuhwerk mussten die Verantwortlichen aus Ministerium und Forstamtsleiter Adelbert Koch beim Gang in den Wald tragen. Foto: Luca Pals

Nun entsteht vor Ort ein Mischwald, der „gesund, widerstandsfähig und standhaft“ dem Klimawandel begegnen solle, so Gorißen. Statt Monokultur setzen die Verantwortlichen auf die Bepflanzung durch Roteichen, Winterlinden, Buchen, Vogelkirschen, Esskastanien und Flatterulmen. Gorißen: „Durch die klimatische Anpassung muss der Wald der Zukunft bunter werden.“

Waldbesitzer "mit ins Boot nehmen"

Die Fläche in Bocholt besitze „Vorbildfunktion“. Durch eine Info-Tafel können sich die „zahlreichen Spaziergänger“ auf dem anliegenden Wanderweg über die Aktion informieren. Laut Ministerin sei es nach wie vor eine wichtige Aufgabe die Waldbesitzer „mit ins Boot zu nehmen“ und zu überzeugen.

Neben einem gewichtigen Beitrag zum Klimaschutz – allein die besichtigte Fläche kann künftig 6,6 Tonnen Kohlenstoffdioxid im Jahr speichern – solle der Wald laut Ministerin somit „wichtiger Erholungsort für die Menschen im Münsterland“ bleiben.