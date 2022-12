Kneipenschließung führt zu tumultartigen Szenen

Borken

Wenig besinnlich ging es am zweiten Weihnachtstag in einer Innenstadt-Kneipe in Borken zu. Dort wurde so laut gefeiert, dass die Polizei wegen Ruhestörung anrücken musste. Der Wirt und seine Gäste reagierten uneinsichtig und aggressiv – die Lage drohte zu eskalieren.