Jugendliche werfen Wasserbombe von Brücke auf Bundesstraße 

Jugendliche haben am Montag das Auto eines Mannes mit einer Wasserbombe getroffen. Der Fahrer konnte die Kontrolle über seinen Wagen behalten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Vorfall am Montag in Borken-Weseke.

Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht haben unbekannte Jugendliche am Montag in Borken-Weseke. Das teilte nun die Polizei mit.

Gegen 17.50 Uhr war ein Autofahrer auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Südlohn kommend unterwegs. Seinen Angaben zufolge standen zu diesem Zeitpunkt drei Jugendliche auf der Brücke der Wöstenstiege, die die B 70 überführt.

Einer von ihnen habe eine sogenannte Wasserbombe geworfen, die das Auto des Mannes traf. Dieser konnte die Kontrolle über den Wagen behalten.

Die etwa 14 Jahre alten Jugendlichen seien anschließend in Richtung Weseke weggelaufen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Telefonnummer 02861/9000.