Ungewöhnliche Straftatenserie: Verdächtiger festgenommen

Seit Ende September kam es zu einer Reihe von Einbrüchen und Diebstahlsdelikten in Mehrfamilienhäusern. Oft zündete der Täter dabei Gegenstände an. Nun hat die Polizei die ungewöhnliche Straftatenserie laut einer Mitteilung aufgeklärt.

Die Polizei in Gütersloh ist nach dem Einbruch in Rheda am Freitag auf der Suche nach Zeugen.

Seit Ende September kam es in Borken zu einer Vielzahl von Einbrüchen und Diebstahlsdelikten in Mehrfamilienwohnhäusern. Bislang sind nach Angaben der Polizei rund zehn Taten bekannt. Oft hatte der Täter in Kellerräumen oder auf dem Dachboden Gegenstände angezündet, etwa Papier und Kleidung.

In zwei Fällen wurden die Taten laut Polizei als schwere Brandstiftung bewertet. Einmal musste die Feuerwehr ausrücken, um den Brand zu löschen.

Diebesbeute: Von Weihnachtsdeko bis Pedelec

Bei seinen Einbrüchen nahm der Täter die verschiedensten Dinge mit. Wie die Polizei berichtet, bestand seine Beute oft aus Kleidung und Lebensmitteln. Er soll aber auch Waschmittel, zwei E-Scooter, ein Pedelec, Gardinen, Weihnachtsdeko und Handtücher gestohlen haben - überwiegend aus Kellerräumen oder Hausfluren. Aus einer Wohnung wurden ein Mobiltelefon und eine Geldbörse entwendet.

Zudem steht der Verdächtige der Polizei zufolge im Verdacht, ein Auto beschädigt zu haben. Die Tatorte befinden sich neben dem Dülmener Weg und der Edith-Stein-Straße auf der Hohenfriedeberger Straße, der Allensteiner Straße und der Karl-Leisner-Straße.

Tatverdächtiger festgenommen

Wie die Polizei mitteilte, ergab sich bei den Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen einen aus Polen stammenden 45 Jahre alten Mann. Demnach belasten sowohl die Spurenlage als auch die Zeugenaussagen den Mann, der in Polen einschlägig vorbestraft ist.

Der Beschuldigte wurde laut Mitteilung am Donnerstag durch die Polizei festgenommen und am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.