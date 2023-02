Integration mit „sehr gutem“ Erfolg

Stolz hält Wissam Salibi im Innenhof des Berufskollegs für Technik in Ahaus sein Prüfungszeugnis in den Händen. Mit der Gesamtnote „gut“ und einer „sehr guten“ praktischen Leistung ganz zu Recht. Elektroniker für Betriebstechnik darf er sich jetzt nennen. Doch der Weg bis hierher war kein leichter, wie es in einer Mitteilung des Berufskollegs für Technik Ahaus heißt.

Wissam Salibi wurde 1997 in Homs, Syrien, geboren. Dort besuchte er regulär die Schule, beendete das technische Gymnasium mit dem Abitur im Bereich Elektrotechnik. Im Anschluss besuchte er ein Technisches Institut in Homs und begann, dort Elektroingenieurwesen zu studieren. Ein Semester, dann begann der Krieg. Wissam Salibi beschloss, mit gerade einmal 18 Jahren, das Land ohne seine Eltern und Geschwister zu verlassen und kam über Umwege nach Deutschland.

Berufskolleg

In Deutschland angekommen lebte Wissam Salibi zunächst in einer Sammelunterkunft in Landshut, Bayern. Im Januar 2016 führte ihn sein Weg nach Gronau. Hier bezog er eine eigene Wohnung und begann zeitnah mit dem ersten Sprachkurs. Durch seinen Vermieter entstand der Kontakt zu Siegfried Mietzner. Dieser betreibt einen Hausmeisterservice, dort konnte Wissam Salibi im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung tätig werden. „Siegfried Mietzner und seine Familie haben mich so freundlich aufgenommen. Sie sind für mich wie eine zweite Familie geworden“, berichtet Wissam Salibi. Auch seine Deutschkenntnisse konnte er durch den Kontakt sehr schnell verbessern. Zeitnah war er in der Lage, geflüchteten syrischen Familien zum Beispiel bei Behördengängen als ehrenamtlicher Übersetzer Hilfe zu leisten. Nach erfolgreichem Bestehen der B 2-Sprachprüfung sowie des Integrationskurses sollte es für Wissam Salibi schnell weitergehen. Hier kreuzten sich die Wege von Wissam Salibi und Verena Bußjan erstmalig. Sie war damals als Sozialpädagogin bei der Kreishandwerkerschaft Borken im Team U 25 in Gronau beschäftigt. Hier erarbeiteten sie gemeinsam eine berufliche Perspektive für Wissam Salibi. „Ein hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative und Engagement war bei Wissam Salibi von Anfang an zu erkennen“, erinnert sich Verena Bußjan. Nach einigen Bewerbungen, Einstellungstests und persönlichen Vorstellungsgesprächen war es dann so weit. Wissam Salibi bekam eine Ausbildungszusage von der Firma Altex Gronauer Filz GmbH & Co. KG in Gronau. Hier begann er die betriebliche Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik im August 2019. Seither besuchte er auch das Berufskolleg für Technik in Ahaus. Dort trafen Wissam Salibi und Verena Bußjan, in ihrer neuen Funktion als Sozialpädagogin für den Bereich Migration und Integration am Campus in Ahaus, erneut aufeinander.

Feuerwehr

In Gesprächen wurden in diesem Rahmen weitere Unterstützungsmöglichkeiten eruiert und Problemlagen besprochen. Denn so gut wie sich der Werdegang von Wissam Salibi auch anhört, ganz einfach gestaltete sich dieser nicht immer. Die Flucht aus dem Heimatland, die Trennung von der Familie und auch die Integration in die Gesellschaft brachten Trauer, Ängste und Sorgen mit sich.

„Ich bin schon das eine oder andere Mal auf Äußerungen von Mitmenschen gestoßen, die mich haben zweifeln lassen, ob ich hier richtig bin“, sagt Salibi. Trotzdem hat er sich nie entmutigen lassen, weiterzumachen.

Tischtennis

Im Januar bestand Wissam Salibi die Abschlussprüfung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Um „dem Land etwas zurückzugeben“ engagiert sich Wissam Salibi auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gronau, wo er ebenfalls im Januar zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde. Zudem arbeitete er bereits während der Ausbildung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bei der Firma Trinkgut Welling in Gronau. Er spielt Tischtennis im Verein und hat einen Tauchschein gemacht.