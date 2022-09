Training für den Ernstfall bei Fortbildungs-Veranstaltung

Am vergangenen Samstag fand im St.-Antonius-Hospital Gronau erstmals eine gemeinsame Fortbildungsveranstaltung für Kardiologen und kardiologische Pflegefachkräfte statt, zu der Privatdozent (PD) Dr. Alexander Samol, Chefarzt der Gronauer Klinik für Kardiologie und Angiologie, erstmalig im Namen der „Kompetenzinitiative Rheine, Gronau, Steinfurt“ eingeladen hatte.

Diese gemeinsame Kompetenzinitiative geht auf eine frühere Zusammenarbeit der heutigen Chefärzte PD Dr. med. Alexander Samol (St.-Antonius-Hospital Gronau), Prof. Dr. med. Matthias Paul (UKM Marienhospital Steinfurt) und PD Dr. med. Dieter Fischer (Matthias-Spital Rheine) zurück, die viele Jahre gemeinsam am Universitätsklinikum Münster tätig waren.

Herzschwäche

Die praxisorientierte Veranstaltung richtete sich an Medizinerinnen und Mediziner sowie Funktionskräfte, die zum Beispiel im Katheterlabor tätig sind, sowie Pflegefachkräfte.

Neben Vorträgen zu neuesten Forschungsergebnissen und daraus resultierenden Handlungsempfehlungen für die koronare Herzkrankheit, die Herzschwäche und das kardiorenale Syndrom (Kombination aus Funktionsstörungen von Herz und Niere), war die Arbeit in rotierenden Kleingruppen von besonderer Bedeutung. Das Spektrum reichte dabei von diagnostischen Techniken, über das Legen spezieller Zugänge am Unterarm, die theoretischen Grundlagen und die Anlage von Systemen zur mechanischen Kreislaufunterstützung bis hin zum Notfalltraining bei Katheter-Untersuchungen. Dazu wurde unter anderem ein praxisnahes Setting mit Simulationstechnik aufgebaut, so dass die Teams in möglichst realistischen Situationen geeignete Hands-on-Techniken erlernen und trainieren konnten.

Simulationstechnik

Im Bereich der Echokardiographie wurden reale Patienten-Untersuchungen von den Arbeitsgruppen begleitet und von Experten moderiert. Vorträge zu speziellen Verfahren und Fallbesprechungen lieferten den teilnehmenden Personen wichtige Impulse und Em­pfehlungen für die tägliche Arbeit. Dies wurde besonders durch den fachlichen Austausch mit externen Klinikteams abgerundet, heißt es in einem Bericht des Antonius-Hospitals. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Veranstaltung ein Erfolg im Sinne einer noch besseren Versorgung herzkranker Patienten darstellte und eine gute Grundlage zum weiteren Ausbau der Kompetenzinitiative Kardiologie in der Region bildet.