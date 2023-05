Erneut Geldautomat gesprengt – Polizei fahndet nach Tätern

Im Kreis Borken wurde in der Nacht zu Freitag ein Geldautomat gesprengt. Die Vorfälle in der Region häufen sich.

Wie die Polizei Borken mitteilt, wurde in der Nacht zu Freitag (12. Mai) ein Geldautomat in Vreden in die Luft gejagt. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.10 Uhr in der Straße „Am Kring“ im Ortsteil Ammeloe.

Ersten Erkenntnissen zufolge zündeten die Täter zwei Sprengkörper, wodurch am Wohn- und Geschäftshaus in Vreden erheblicher Schaden angerichtet wurde. Die Bewohner des Hauses blieben jedoch unverletzt. Ob und wie viel Beute die Täter nach der Sprengung mitgenommen haben, ist derzeit unklar. Erst vor wenigen Tagen hatte es im Kreis Borken eine Geldautomatensprengung gegeben.

Vreden: Polizei bittet um Hinweise zur Tat

Die Verdächtigen flüchteten nach dem Vorfall in Vreden in Richtung Niederlande. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Die Kriminalinspektion in Borken bittet daher unter der Nummer 02861/90 00 um Hinweise zur Tat. Wer Foto- oder Videoaufnahmen gemacht hat, kann diese auf dem Hinweisportal der Polizei hochladen.