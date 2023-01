Zwei Geldautomaten in der Sparkasse in Heiden gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag wurde in der Sparkasse an der Velener Straße in Heiden zwei Geldautomaten gesprengt. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Die nächsten Geldautomaten sind gesprengt worden: Dieses Mal in der Sparkasse an der Velener Straße in Heiden. Zu der Tat ist es nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 4.20 Uhr gekommen. Dabei entstanden auch Schäden an dem Gebäude. Zuerst hatte die Polizei nur von einem gesprengten Geldautomaten gesprochen. Nun ist aber klar, dass zwei Automaten betroffen sind.

Laut Zeugenberichten flüchteten mehrere Personen in einem dunklen Auto, bei dem es sich um einen Audi A6 handeln soll, vom Tatort. An diesem soll sich ein Kennzeichen mit der Städtekennung „BN“ für Bonn befunden haben.

Zeugen gesucht

Aktuell laufen die Ermittlungen vor Ort. An den Fahndungsmaßnahmen der Polizei war auch ein Hubschrauber beteiligt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 bei der Kriminalinspektion I in Borken.

Dies gilt insbesondere auch für Zeugen, die eventuell Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können hochgeladen werden beim Hinweisportal der Polizei unter „https://nrw.hinweisportal.de/“.