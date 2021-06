Landtagslauf von Düsseldorf nach Gronau bringt 18 500 Euro Spenden ein

130 Kilometer in unter 30 Stunden

Gronau Das Quartett aus Gronau hat sich ganz schön was vorgenommen: 130 Kilometer in unter 30 Stunden laufen, vom NRW-Landtag in Düsseldorf bis zum Rock’n’Popmuseum in Gronau. Neben der sportlichen Herausforderung ging es den Männern auch darum, mit dieser Aktion möglichst viel Geld ...