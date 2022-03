Laden mit Solarstrom: 100 Kilometer für nur 1,27 Euro

Zahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge in Gronau nimmt deutlich zu

Gronau

In Gronau warten viele Autofahrer darauf, dass zum 1. April in den Niederlanden die Steuern für Kraftstoffe gesenkt werden. Dass es auch heute schon günstiger geht, das stellt die zunehmende Zahl an Fahrern von Elektroautos fest. Richtig günstig wird es, wenn der Strom mit der heimischen PV-Anlage produziert wird. Aber dafür sind im Vorfeld auch einige Investitionen zu tätigen.

Von Guido Kratzke