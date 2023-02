1000 Euro für den Verein Bunter Kreis

Wenn ein kleines Kind schwer erkrankt, ändert sich das Leben in einer Familie von jetzt auf gleich. Und auch wenn es dann wieder – immer noch nicht ganz gesundet – das Krankenhaus verlassen darf, stehen die Eltern häufig vor Problemen, die sie schlichtweg überfordern. Damit sie in diesen Zeiten nicht ohne Hilfe auskommen müssen, gibt es den Bunten Kreis.

Seit dem Jahr 2000 besteht der Verein im Münsterland. Gleich an fünf Krankenhäusern mit Kinderintensivstationen in der Region ist er regelmäßig vertreten – um den Eltern in den Fällen beizustehen, in denen selbst Kleinigkeiten zu unüberwindbaren Hindernissen werden können und der viel beschriebene Tropfen ein Fass zum Überlaufen bringen kann.