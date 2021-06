13 Corona-Infizierte im Lukas-Krankenhaus

Gronau

Elf positiv auf das Coronavirus getestete Patienten und zwei positiv getestete Mitarbeiterinnen in der Geriatrie hat das Evangelische Lukas-Krankenhaus Gronau dem Gesundheitsamt am Wochenende gemeldet. Befunde von drei weiteren Patienten standen am Montag noch aus. Das teilte das Lukas Gronau mit.

wn