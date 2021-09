13-jähriges Mädchen vermisst

Eigentlich wollte sie zur Euregio-Gesamtschule nach Epe gehen. Doch dort ist die 13-jährige Veronica Nerobuto am Mittwoch (15. September) nicht angekommen. Nun sucht die Polizei das vermisste Mädchen.

Nicht in Schule angekommen

Die Polizei bittet um Hinweise, weil eine 13-Jährige in Epe vermisst wird.

Seit dem Morgen des 15. Septembers (Mittwoch), 6.30 Uhr, wird in Epe die 13-jährige Veronica Nerobuto vermisst. Sie hat um 6.30 Uhr das Wohnhaus in Gronau verlassen. um zur Euregio-Gesamtschule in Epe zu gehen. Dort ist sie nicht angekommen. Sie könnte sich auf den Weg nach Berlin gemacht haben.

Die 13-jährige Veronica Nerobuto wird vermisst. Foto: Polizei

Veronica wird beschrieben als 1,50 Meter groß, normale Statur. Sie hat sehr auffällig gefärbte, kinnlange Haare. Die Haare sind auf der rechten Kopfhälfte schwarz, auf der linken Kopfhälfte kupferfarben. Die Bekleidung ist unbekannt. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Schülerin geben kann, wird gebeten, sich per Notruf oder unter 02861 9004920 bei der Polizei zu melden.