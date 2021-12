14-Jährige getötet: Jugendhaft

Die Tat sorgte für Entsetzen: Ein 14-jähriges Mädchen wurde Anfang des Jahrs in Almelo umgebracht. Am Donnerstag wurde das Urteil verkündet.

Wegen der Tötung der 14-jährigen Lotte sind zwei Brüder aus Almelo zu einem bzw. zwei Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Das ist die Höchststrafe, die in den Niederlanden einem Jugendlichen auferlegt werden kann. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass sie in einer psychiatrischen Jugendeinrichtung untergebracht werden. Die Behandlung dort kann länger dauern als die Haftstrafen.

Wie die Almeloer Gericht mitteilte, müssen die Eltern der beiden jetzt 18 und 16 Jahre alten Brüder 47 000 Euro Schadenersatz an die Lottes Eltern zahlen.

Schwer misshandelt und gewürgt

Der Vorfall hatte sich am 10. Januar dieses Jahres ereignet. Der damals 17-Jährige hatte die 14-Jährige mit seinem Roller abgeholt. Gemeinsam mit seinem Bruder fuhren sie in ein Industriegebiet am Stadtrand von Almelo. In den Tagen zuvor hatte es Streit gegeben und die Jungen wollten dem Mädchen eine Abreibung verpassen. Doch dabei blieb es nicht: Die Jungen misshandelten sie schwer. Das Mädchen wurde gewürgt. An den Folgen starb sie. Der leblose Körper wurde in einen Graben gerollt und mit Schilf und Mähabfällen bedeckt. Danach fuhren die beiden davon. Da die beiden nicht von vorneherein geplant hatten, das Mädchen zu töten, ging das Gericht von Totschlag aus – nicht Mord.

Dennoch war der Jugendrichter davon überzeugt, das die beiden ein schwerwiegendes Verbrechen begangen haben – trotz ihrer Persönlichkeitsprobleme. Gutachtern zufolge leiden der ältere an Entwicklungsstörungen, bei dem jüngeren geht es um komplexere Probleme.

Wiederholungsgefahr

Ohne Behandlung sei die Wiederholungsgefahr bei dem jüngeren Bruder groß. Bei dem älteren ging man von einer mäßig erhöhten Gefahr aus. Daher wurde die psychiatrische Behandlung angeordnet.

„ »Durch die Tötung des 14-Jährigen Mädchens haben die beiden Brüder nicht wiedergutzumachendes Leid bei den Angehörigen angerichtet.« “ Das Gericht

„Durch die Tötung des 14-Jährigen Mädchens haben die beiden Brüder nicht wiedergutzumachendes Leid bei den Angehörigen angerichtet“, heißt es in der Erklärung des Gerichts. Lottes Eltern und der kleine Bruder hatten in ihren beeindruckenden Erklärungen zum Ausdruck gebracht. Das Gericht sei sich im Klaren darüber, dass keine Strafe diesen Verlust wettmachen könne und die Angehörigen ihr ganzes Leben darunter leiden werden.

Was sich genau an jedem Tag am Rande des Industriegebiets abgespielt hat abgespielt hatte, darüber hüllten sich die beiden Brüder in Schweigen.