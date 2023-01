14 Zentimeter Senkung in fünf Jahren

Was sind die Gründe für die Bodenbewegungen am Kavernenspeicher? Die Forschungskooperation Geomonitoring Epe hat jetzt die Ergebnisse ihrer Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt. Fest steht, dass der intensive Bergbau Auswirkungen auf die Tagesoberfläche hat. Doch die menschlichen Eingriffe sind nicht die einzigen Faktoren: Die Beschaffenheit des Oberbodens spielt ebenfalls eine Rolle.

Dr. Bernd Krickel (Bezirksregierung Köln), Prof. Dr. Tobias Rudolph (THGA), Bürgermeister Rainer Doetkotte, Prof. Dr. Peter Goerke-Mallet (THGA), Dr. Andreas Müterthies (EFTAS Fernerkundung Technologietransfer) und Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick (v.l.) in der Veranstaltung.

Mit bloßem Auge sind die Deformationen im Gelände kaum zu erkennen. Die Bodenbewegungen am Kavernenspeicher in Epe sind ein langsamer Prozess. Doch der Effekt ist messbar – und die schleichenden Folgen der Senkungen lösen bei den Anwohnern Sorgen aus. Sorgen, dass die Fließgewässer ihre Richtung ändern könnten. Dass die Folgen von Hochwasser immer schwerwiegender werden und Gebäude in dem betroffenen Gebiet – von denen schon jetzt einige Spuren aufweisen – irreparabel geschädigt werden.