15 Millionen Euro Überschuss

Am Jahresende war mehr Geld übrig geblieben als vorher gedacht. Mit einem positiven Ergebnis in Millionenhöhe schließt der Gronauer Haushalt ab. Ob es im kommenden Jahr vergleichbar hohe Steuereinnahmen gibt, das ist allerdings fraglich

Wer sich die Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Gronau in den vergangenen Jahren anschaut, der bekommt den Eindruck, es mit einer Achterbahn zu tun zu haben. Auch wenn die Entwicklungsrichtung eine positive ist, so hat selbst die Gemeindeprüfungsanstalt bei ihrem letzten Einsatz in Gronau festgestellt, dass die deutlichen Schwankungen für eine Kommune gänzlich ungewöhnlich seien. Besonders die Gewerbesteuer spielt dabei eine ausschlaggebende Rolle.