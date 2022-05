1574 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine

Im Rahmen der K+K-Musiknacht nutzten ehrenamtliche Helfer für die Spendeninitiative „Gronau hilft!“ das Wetter und die gute Stimmung, um die Besucher des Events über die Initiative aufzuklären und dabei Spenden zu sammeln.

Bernhard-Bosch-Stiftung, die Ilse-und-Johann-Hoff-Stiftung, die Bürgerstiftung Gronau und der Verein Menschen in Not.

Unterstützt wurden sie dabei vom Gronauer Unternehmen Bakerman, das seinerseits eine Spende von über 400 Euro durch Snack-Verkäufe beisteuerte. Die Gäste des Jazzfests spendeten fleißig kleinere und größere Beträge. Dabei sind 1574 Euro zusammengekommen.

Interessiert an der Flüchtlingsarbeit mit ukrainischen Familien stellten sich die Spendensammler den Fragen der Gronauer. So konnten sie berichten, wofür das schon vorhandene Geld in den letzten Tagen eingesetzt wurde. Zum Beispiel Material für die Kinder-Trauergruppe für traumatisierte Kinder der Hospizbewegung, Schultaschenkäufe der Caritas für ukrainische Kinder, niederschwellige Hilfsangebote und Überbrückungsgeld für die nächtlich ankommenden Familien.

In der Facebook-Gruppe „Gronau hilft…“ finden sich so manche nützliche Artikel für die noch spärlich ausgestatteten Haushalte. Hier werden gerne noch Mitglieder aufgenommen.