1600 Impfungen in zwei Tagen

Gronau

Das Impfmobil des Kreises war am Dienstag und Mittwoch in Gronau. An beiden Tagen wurden laut Angaben der Stadt jeweils rund 800 Menschen mit Biontech geimpft. Und mit der gleichen Schlagzahl soll es weitergehen. Denn auch in Gronau gibt es immer noch viele Neuinfektionen.