17-Jähriger im Fokus der Polizei

Im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Schwimmmeisterin im Parkfreibad in der vergangenen Woche hat die Polizei am Mittwoch einen Fahndungsfortschritt gemeldet: Ein 17-jähriger Enscheder sei in den Fokus der Gronauer Kripo geraten. Der Niederländer stehe im dringenden Verdacht, am Mittwoch vergangener Woche eine Schwimmmeisterin in Gronau verletzt zu haben. Der richtungsweisende Hinweis komme von einer Zeugin, die den Vorfall beobachtet haben will. Der Enscheder streite die Tat bisher ab, so die Polizei am Mittwoch.

