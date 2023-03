20 Millionen für die Realschule

Kritik gab es nur am Seitenumfang der Vorlage, ansonsten herrschte breite Zustimmung: In der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Schulausschusses stellten Architekten und Stadtverwaltung die Pläne zur Fridtjof-Nansen-Realschule vor. Investitionsvolumen: 20 Millionen Euro.

Nach Abschluss der Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten soll der neue Haupteingang am der Nordseite des Gebäudes liegen. Im Inneren werden unter anderem offene Selbstlernräumlichkeiten geschaffen und eine Aula, die direkt zum neugestalteten inneren Schulhof geöffnet werden kann.

Wer meint, dass es in der Gronauer Politik nur Uneinigkeit und Zerstrittenheit gibt, der wurde am Mittwochabend bei der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Schulausschusses eines Besseren belehrt: Breite Mehrheiten, konstruktive Nachfragen und eine große Zustimmung zu den von Planern und Verwaltung vorgelegten Plänen kennzeichneten die Debatte. Ganz zur Freude des Bauausschussvorsitzenden Norbert Ricking, der stolz darauf hinwies, dass sich Gronau die Schulbildung richtig was kosten lasse.