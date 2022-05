20 weitere Monate Haft: Die Menge macht‘s

Gronau/Ahaus

Jede einzelne Tat war eigentlich gar nicht so dramatisch, fast immer blieb der Schaden unter dem Wert von zehn Euro. Dass der 24-jährige Gronauer momentan eine zehnmonatige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld absitzt, die am Dienstag vom Ahauser Amtsgericht um 20 Monate verlängert wurde, liegt an der schieren Zahl seiner Vergehen.

Von Bernd Schäfer