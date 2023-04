Im Zeichen des Friedens

Unter dem Motto „Energiewende und Frieden statt Urananreicherung und Krieg“ fand am Karfreitag in Gronau der schon traditionelle Ostermarsch vom Bahnhof durch den Stadtosten ins Gewerbegebiet zur Urananreicherungsanlage der Urenco statt.

Zwei Jahre lang war der Gronauer Ostermarsch eine Osterradtour - die Corona-Regelungen sorgten für die alternative Ausrichtung. Im Jahr davor war sogar nur eine kleine Kundgebung möglich, an der seinerzeit gerade einmal 20 Personen teilnehmen durften. Was über all die Jahre geblieben ist: Die Forderung nach Frieden und das Nein zur Atomtechnologie.