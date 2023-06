25-Jähriger entgeht gerade eben der Haft

Messerattacke in der Neustraße

Gronau/Münster

Er soll im Mai 2021 in der Neustraße drei Personen mit einem Messer teils schwer verletzt haben: Das Landgericht Münster sah die Taten als erwiesen an und sprach am Montag gegen den 25-jährigen Angeklagten aus Gronau ein Urteil. Hinter Gitter muss er allerdings nicht.

klm