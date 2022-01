255.420 Euro für die Innenstadt

Auch wenn hinter den Kulissen intensiv daran gearbeitet wird, dass die ersten Kräne sich in der ehemaligen Hertie-Grube drehen – der derzeitige Anblick ist alles andere als eine Augenweide. Bürgermeister Rainer Doetkotte möchte Gelder aus dem Sofortprogramm nutzen, um im Rahmen eines Kunstprojekts mit Gronauer Jugendlichen für die Übergangszeit ein ansprechenderes Erscheinungsbild in diesem Bereich zu erstellen.

Die Stadt Gronau profitiert auch von der dritten Auflage des Programms „Starke Innenstädte“. 250.000 Euro werden der Dinkelstadt für die Innenstädte in Gronau und Epe zur Verfügung gestellt. In den zurückliegenden Monaten wurde damit schon die Aktion zur Reaktivierung leerstehender Ladenlokale durch Mietminderungen und Zuschüsse finanziert. „Eingänge und Fassaden, die Gebäudetechnik und die Innenausstattung von Ladenlokalen stehen dieses Mal im Mittelpunkt“, erklärt Katharina Vater (rundes Foto links), Geschäftsführerin der ausführenden Wirtschaftsförderung im Gespräch mit den WN. Auch die Förderung der baulichen Anpassung zur Vergrößerung von Ladenlokalen wird angesichts der Forderungen potenzieller Nutzer an leerstehende Ladenlokale in den Mittelpunkt gerückt. „Wir haben auch noch Nachfragen nach dem Mietprogramm“, erzählt sie weiter. Dafür könnten auf Antrag Mittel umgeschichtet werden. Die Schwierigkeit liege darin, den Bedarf und vorhandene Flächen zusammenzubringen.