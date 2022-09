26 Auszubildende feierlich losgesprochen

Nach erfolgreichem Abschluss und Bestehen der Gesellenprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk hat die Innung Ahaus nun 26 junge Facharbeiterinnen und Facharbeiter in den beiden Berufsbildern des Maler- und Lackiererhandwerks aus der Winter- und Sommer-Gesellenprüfung 2021/ 22 in der Spinnerei Duesmann in Gronau feierlich losgesprochen.

Helmut Witte konnte als Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Ahaus zahlreiche Ehrengäste begrüßen: Christoph Bruns als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Borken, Jörg Olthues, Geschäftsführer der Berufsbildungsstätte Westmünsterland sowie Kreishandwerksmeister Günther Kremer, der die Festansprache hielt.

Obermeister Witte betonte, dass das Maler- und Lackiererhandwerk im Kreis Borken Teil des wirtschaftlichen Rückgrats der Region sei und dazu gut ausgebildete Fachkräfte zwingend erforderlich sind. In dem Zusammenhang betonte er auch die Bedeutung der dualen Ausbildung und die Partner in der Ausbildung, das Berufskolleg für Technik und die Berufsbildungsstätte Westmünsterland in Ahaus. Den jungen Gesellinnen und Gesellen bieten sich gerade im Maler- und Lackiererhandwerk hervorragende berufliche Zukunftsperspektiven in den hiesigen Betrieben.

Die erfolgreichen Prüflinge Foto: Folgende erfolgreiche Prüflinge aus dem Verbreitungsgebiet der WN wurden geehrt (in Klammern die Namen der Ausbildungsbetriebe): ,Bau- und Metallmaler: Nadine Harink, Gronau (Berufsbildungsstätte Westmünsterland Ahaus).,Bauten- und Objektbeschichter: Andre Mönsters Gronau (Christian Böcker Gronau);,Maler und Lackierer:,Tom Holtkamp, Ahaus (Witte GmbH & Co. KG Alstätte); Luca Leon Kock Gronau (Lohoff & Wessendorf GmbH, Gronau); ,Johannes Paganetty, Epe (Michael Ostendorf, Ahaus); ,Mandy Schurink Gronau (Heuten GmbH, Ahaus); ,Luca David Wessendorf Gronau (Heinrich Paganetty, Epe). ...

Der nunmehr erworbene Gesellenbrief ist der entscheidende Faktor für den Erfolg der beruflichen Zukunft. Mit weiteren Qualifizierungen, wie zum Beispiel dem Meisterbrief, steht einer Karriere bis hin zur Selbstständigkeit nichts im Weg. Kremer betonte die Kreativität des Malerhandwerks mit modernen und traditionellen Techniken. Er freut sich auf die Junggesellen als neue Ausbildungsbotschafter.

Hervorragende berufliche Zukunftsperspektiven

Abschließend hob Obermeister Witte hervor, dass coronabedingt die Umstände des Abschlusslehrjahres äußerst widrig waren und die Leistungen umso herausragender sind. Die nächsten Jahrgänge stehen in den Startlöchern. Derzeit befinden sich 70 Auszubildende im Malerhandwerk. Die Maler- und Lackierer-Innung Ahaus reicht von Gronau bis Südlohn und hat 65 Mitglieder.

Die beste Gesellenprüfung erzielte Clara-Marie Spicker, Stadtlohn vor Luca David Wessendorf, Gronau, vom Malerbetrieb Heinrich Paganetty, Epe, und Johannes Paganetty, Epe, vom Malerbetrieb Michael Ostendorf, Ahaus.