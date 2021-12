27 Christkinder waren für „Menschen in Not“ aktiv

Heiligabend, 15.30 Uhr: Die Szene trägt bisweilen irreale Züge. Zahlreiche weihnachtliche Lieferantinnen und Lieferanten der von „Menschen in Not“, Bürgerstiftung und Gronauer Tafel initiierten Aktion versuchen, sich gegen die bis zum Kreisverkehr zurückreichenden Tanktouristen aus dem Nachbarland eine „kleine“ Einfahrt zum Betriebshof von Partyservice Duesmann zu „erkämpfen“, um danach zahlreichen Gronauerinnen und Gronauern ein leckeres, kostenloses Weihnachtsmenü zu ermöglichen, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Menschen in Not

Foto: Menschen in Not

Knapp 200 Mahlzeiten wurden am Weihnachtstag von den Helfern an Gronauer und Gronauerinnen verteilt.

Während sich dies vorn an der Enscheder Straße nicht so ganz einfach gestaltete, wurden hinten auf dem Betriebsgelände der Firma Duesmann mit großer Routine bereits die ersten Lieferchargen zusammengestellt und in Warmhalteboxen verpackt. Eine leckere Mahlzeit, angereichert mit entsprechenden Beilagen, Salat und einem Nachtisch sowie einer üppigen Weihnachtstüte warteten auf den Transport.

27 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer erhielten ihren „Laufzettel“ mit jeweils sechs bis acht Adressen in der Stadt. Knapp 200 Portionen wurden so in den nächsten zwei bis drei Stunden direkt an die Haustür geliefert.

Möglich gemacht hat das vor allem die enorme Spendenbereitschaft der Gronauer Bevölkerung für die Aktion „Offene Weihnacht“. Die Spenden blieben damit vor Ort und wurden für diese oder andere Aktionen, oft auch ohne große Öffentlichkeit, verwendet.

„Es läuft ja Vieles nicht in Gronau, aber wenn es um derartige Dinge geht, läuft es in Gronau oft wie am Schnürchen“, war von einem der beteiligten Fahrer zu hören. Als die letzte Lieferung gegen 16.30 Uhr auf Tour geschickt wurde, kamen die ersten Lieferanten schon wieder zurück. „Alles ordnungsgemäß zugestellt“ war von den meisten zu vernehmen. Und wenn irgendwo trotz Anmeldung niemand direkt angetroffen wurde, haben die Nachbarn das übernommen.

Die Verantwortlichen von „Menschen in Not“ sind in einer ersten Bilanz sehr zufrieden mit der Resonanz und dem Ablauf, wurde doch in diesem Jahr erstmals der Adressatenkreis neben Alleinstehenden und älteren Mitbürgern um Alleinerziehende mit Kindern erweitert. „Menschen in Not“ dankt an dieser Stelle noch einmal für die Spendengelder ohne die die Aktion in diesem Umfang nicht möglich gewesen wäre. Gegen 18 Uhr war die Aktion beendet und der letzte Fahrer verabschiedete sich mit den Worten: „Der Job hat mich persönlich sehr angerührt – ich habe viel Dankbarkeit erfahren dürfen. Das Christkind kann kommen!“